Про це повідомили у Facebook Софіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровської області.

Олександр Юрков, 2002 року народження, був жителем села Криничувате, що на Дніпропетровщині. Зазначається, що загиблий був навідником танкового взводу танкової роти танкового батальйону військової частини А1302.

Стягнення російських військ і загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має тривати режим повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

З січня по 8 квітня, за словами президента Володимира Зеленського, загинули 26 українських військових. Президент визнавав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

За час дії режиму припинення вогню (з липня 2020 року по травень 2021 року) внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних формувань РФ було поранено понад 100 українських захисників, понад 30 — вбито.

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, шо попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.