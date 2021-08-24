На Донбасі запустили українські прапори у бік окупованих територій, – фото

Про це повідомили у штабі ООС.
Зазначається, що українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам’янки, КПВВ “Щастя”.
“У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією”, – розповіли у штабі.
Російські найманці миттєво відреагували на запуск синьо-жовтих стягів й намагалися збити їх, використавши зброю.
“З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Утім, їм це не вдалось”, – додали в командуванні ООС.
Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування нового свята – Дня Української державності.
- На параді центром столиці урочисто пройшли військовослужбовці України та країн-партнерів і союзників нашої держави.
- Над Хрещатиком пролетіли військові та транспортні літаки України та країн-партнерів.
- В рамках святкування 30-ї річниці Незалежності України центральною вулицею столиці проїхала механізована військова техніка Збройних сил України, Держприкордонслужби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та ін.