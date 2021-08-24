На Донбасі запустили українські прапори у бік окупованих територій, – фото

У вівторок, 24 серпня, українські військові, мешканці Донецької та Луганської областей і волонтери запустили у бік окупованих територій Донбасу синьо-жовті прапори з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зазначається, що українські прапори запускали з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам’янки, КПВВ “Щастя”.

“У такий оригінальний спосіб українці привітали зі святами патріотів, які залишились під окупацією”, – розповіли у штабі.

Російські найманці миттєво відреагували на запуск синьо-жовтих стягів й намагалися збити їх, використавши зброю.

“З радіоперехоплень захисники дізналися, що ворог намагався збити українські стяги. Утім, їм це не вдалось”, – додали в командуванні ООС.