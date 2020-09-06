За минулу добу, 5 вересня, проросійські бойовики не порушували режим припинення вогню на Донбасі; втрат немає.

Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

“За минулу добу, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігався по всій лінії розмежування. З початку поточної доби, 6 вересня, введений режим тиші зберігається в повній мірі. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної озброєної провокації або обстрілу “, – повідомили в штабі.

Також повідомляється, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.