Народний депутат від фракції партії "Голос" Роман Костенко розповів про посилення російських військ на Донбасі за різдвяні свята.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Кілька новин пройшли не поміченими на новорічні та різдвяні свята. Про двох захисників, які загинули на фронті 5 січня. Один від обстрілу, інший – підірвався на міні. Про групу снайперів, які прибули після тренування в Росії – про це відзвітувала наша розвідка“, – пише він.

За його словами, на Донбас також прибули 22 одиниці РСЗО БМ-21 “Град”.

“Це все дуже не схоже на “повне та всеохопне припинення вогню”, яке нам обіцяли після переговорів в Парижі. Чітко пам’ятаю обіцянку припинити вогонь до кінця 2019 року”, – написав Костенко.

При цьому, на думку депутата, армії потрібні чіткі вказівки про те, стояти і оборонятися чи воювати до перемоги.

“Треба говорити про припинення бойових дій, постановку в оборону та повноцінну підготовку до можливого наступу. Це вже зрозуміла тактика. Бо по-перше задача “перемогти” не знімається. По-друге ясно, що ми перегруповуємся і чекаємо більше сил”, – пише він.

Також, на думку Костенка, саме Росії вигідно, щоб нічого не змінювалося.

“І поки ми будемо домовлятися, їх ” Гради” і снайпери стрілятимуть по нашим військовим, щоб змусити виконувати Мінські угоди. Це ж зрозуміла тактика. Тому нам потрібно протиставити свою стратегію, своє бачення перемоги в цій війні”, – резюмував він.