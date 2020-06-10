На Донбасі минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність”, – зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики вели вогонь поблизу Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу Оріхового, Хутора Вільного, Шумів, Луганського, Кримського та Новотошківського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню – на підступах до Павлополя та неподалік Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед українських воїнів немає.