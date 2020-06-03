Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосували некеровані ракетні снаряди.
Обстріли зафіксували поблизу Старогнатівки, Павлополя, Богданівки, поруч з Мар’їнкою, Водяним, Майорським, Новозванівкою та Хутором Вільним.
За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.
Від початку поточної доби, 3 червня, бойовики вогневої активності не проявляли.
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