Протягом минулої доби бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської й стрілецької зброї та застосували некеровані ракетні снаряди.

Обстріли зафіксували поблизу Старогнатівки, Павлополя, Богданівки, поруч з Мар’їнкою, Водяним, Майорським, Новозванівкою та Хутором Вільним.

За даними розвідки, 2 червня наші воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби, 3 червня, бойовики вогневої активності не проявляли.