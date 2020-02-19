Через обстріли російських незаконних збройних формувань на Донбасі, сьогодні, 19 лютого, був поранений український захисник.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил.

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, п’ять обстрілів було скоєно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;

поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

в районі населеного пункту Луганське — з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомету;

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 6 мін.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також зафіксовано активність снайперської пари. … Сьогодні, 19 лютого, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили в штабі.

Нагадаємо, 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.