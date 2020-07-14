На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків поранення отримали сім українських військових. Противник обстріляв позиції операції Об'єднаних сил поблизу Новомихайлівки та Водяного.

Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що поблизу Новомихайлівки шість українських військових отримали осколкові поранення. Бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс “Фагот”. Ще один військовий був поранений поблизу Водяного в результаті ворожого вогню з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

“Всього з початку сьогоднішньої доби сім українських захисників отримали поранення. Їх всіх евакуаційною технікою оперативно доставлено в медичні установи і надано належну допомогу лікарів”, – повідомили в штабі.

Як відзначили в штабі ООС, у відповідь українські військові використовували вогневу міць. Втрати бойовиків уточнюються.