Про це повідомили в штабі ООС.
Повідомляється, що поблизу Новомихайлівки шість українських військових отримали осколкові поранення. Бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс “Фагот”. Ще один військовий був поранений поблизу Водяного в результаті ворожого вогню з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
“Всього з початку сьогоднішньої доби сім українських захисників отримали поранення. Їх всіх евакуаційною технікою оперативно доставлено в медичні установи і надано належну допомогу лікарів”, – повідомили в штабі.
Як відзначили в штабі ООС, у відповідь українські військові використовували вогневу міць. Втрати бойовиків уточнюються.
- Всього за добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки військового злочину.