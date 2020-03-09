Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Три обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове – з БпЛА ворог скинув ВОГ-17;
- поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм, також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету.
П’ять обстрілів противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм;
- поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету;
- в районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Авдіївка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Сьогодні, 09 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, бойовики, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, зробили обстріл санітарного автомобіля.
“За допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста”, — зазначили в штабі.
- Нагадаємо, протягом 8 березня бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.