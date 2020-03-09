На Донбасі протягом доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. В результаті був поранений один український військовослужбовець.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Три обстрілу були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове – з БпЛА ворог скинув ВОГ-17;

поблизу Водяного – з міномету калібру 82 мм, також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету.

П’ять обстрілів противник зробив в районі оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

неподалік Оріхового – з міномету калібру 120 мм;

поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету;

в районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Авдіївка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Сьогодні, 09 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, зробили обстріл санітарного автомобіля.

“За допомогою безпілотних літальних апаратів ворог скинув два заряди ВОГ-17 на дах транспортного засобу, який мав маркування емблеми Червоного хреста”, — зазначили в штабі.