Про це повідомили в штабі Операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 13 липня, на Донбасі загинули двоє українських захисників. Один із загиблих підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

Група евакуації отримала підтвердження режиму “тиша” і в білих касках з розпізнавальними знаками вирушила до місця загибелі українського воїна з метою його евакуації. В цей час бойовики відкрили вогонь, військовий медик загинув на місці.

“Група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого вогню військовий медик – загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування”, — поінформували в штабі.

Штаб веде переговори з СММ ОБСЄ щодо евакуації пораненого воїна та загиблих, які продовжують перебувати на місці обстрілу.