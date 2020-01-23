Бойовики терористичних "ЛНР" та "ДНР" навмисно ведуть вогонь по українських військовослужбовцях з житлового сектора.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

За інформацією штабу, останнім часом в районі проведення ООС значно загострюється ситуація на передових позиціях, а разом з цим зростає кількість зруйнованих об’єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків мирного населення. При цьому російсько-окупаційні війська ведуть вогонь з житлового сектора тимчасово окупованих населених пунктів.

“Зухвале поводження противника зумовлено тим, що вогонь по позиціях українських військових відкривається саме з житлового сектору населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території України. Відстань до будинків мирних мешканців складає 250, а в окремих випадках 50-100 метрів від житлових будівель. Ховаючись за спинами цивільного населення та знаючи, що українські військові ніколи не повернуть зброю у бік своїх співгромадян, ворог здійснює злочинні обстріли”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у бойовиків “не вистачає підготовки та часу на прицільний вогонь і точні розрахунки”, внаслідок чого снаряди літають навмання та влучають у житлові будинки.