Сьогодні російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим тиші, в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Інцидент стався поблизу Новолуганського (Донецька область).

“Сьогодні, 10 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм”, – йдеться в повідомленні.

Одна міна потрапила в траншею, в результаті чого осколками було поранено двох захисників України, які несли службу на спостережному посту.

Українським воїнам надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

“Російські загарбники, цілеспрямовано першими відкриваючи вогонь по позиціях наших захисників, вкотре підтвердили своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь”, – наголошується в повідомленні.