Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Уточнюється, що пожежа почалася в районі села Лопаскіне, яке знаходиться на території Трьохізбенського лісництва в Луганській області.
За інформацією рятувальників, пожежа почалася через обстріл російських бойовиків з тимчасово окупованої території.
В даний момент для гасіння пожежі залучено піротехнічний розрахунок і 16 автоцистерн.
- Як повідомлялося раніше, в понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області виникла масштабна лісова пожежа. Надалі вогонь поширився на прилеглі села. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих. 9 осіб, серед яких двоє дітей, ушпиталили.
- За даними слідства, пожежа виникла внаслідок підпалу сухої трави місцевим аграрієм. Його затримали.