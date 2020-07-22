У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що в Луганській області через обстріл бойовиків загорівся ліс.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Уточнюється, що пожежа почалася в районі села Лопаскіне, яке знаходиться на території Трьохізбенського лісництва в Луганській області.

За інформацією рятувальників, пожежа почалася через обстріл російських бойовиків з тимчасово окупованої території.

В даний момент для гасіння пожежі залучено піротехнічний розрахунок і 16 автоцистерн.