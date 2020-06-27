Під час виконання завдання на невідомому вибуховому пристрої підірвався сапер зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 27 червня, в районі населеного пункту Мар’їнка, під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об’єднаних сил”, – йдеться в повідомленні.

Воїн доставлений до лікувального закладу і йому надана належна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.