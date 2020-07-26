На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

На Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій починається з 00:01 понеділка, 27 липня.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Українська сторона вважає високими шанси на реальне припинення вогню на Донбасі в цей раз. Вони набагато вище, ніж під час попередніх оголошених перемир’їв.

Контролювати дотримання перемир’я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.

“Починаючи із 00:01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН”, – наголошується в повідомленні.