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На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

На Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій починається з 00:01 понеділка, 27 липня.

Понеділок, 27 липня 2020, 00:33

Про це повідомляють #Букви з посиланням на прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Українська сторона вважає високими шанси на реальне припинення вогню на Донбасі в цей раз. Вони набагато вище, ніж під час попередніх оголошених перемир’їв.

Контролювати дотримання перемир’я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.

“Починаючи із 00:01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН”, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.

В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Так, буде діяти:

• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін (дронів);

• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;

• застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам.

Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.

Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.

  • У понеділок, 27 липня, під Офісом президента Володимира Зеленського відбудеться акція протесту через умови встановлення “перемир’я” на Донбасі.
  • 8 липня на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.
Теги: Війна на Донбасі

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