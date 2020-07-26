На Донбасі почало діяти чергове перемир'я

Про це повідомляють #Букви з посиланням на прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.
Українська сторона вважає високими шанси на реальне припинення вогню на Донбасі в цей раз. Вони набагато вище, ніж під час попередніх оголошених перемир’їв.
Контролювати дотримання перемир’я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній українській позиції.
“Починаючи із 00:01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН”, – наголошується в повідомленні.
Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.
В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Так, буде діяти:
• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін (дронів);
• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;
• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;
• застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам.
Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.
Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.
- У понеділок, 27 липня, під Офісом президента Володимира Зеленського відбудеться акція протесту через умови встановлення “перемир’я” на Донбасі.
- 8 липня на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі.