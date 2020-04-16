Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.
Після звільнення українці будуть направлені на обсервацію.
“Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію”, – зазначається в повідомленні.
Уточнюється, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату “всіх на всіх”.
В ОПУ наголосили, що нинішнє звільнення “демонструє дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в “нормандському форматі” в грудні 2019 року”.
“Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення”, – наголошується в повідомленні.
У свою чергу російське агентство “ТАСС” з посиланням на представника Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова повідомляє, що перший в 2020 році обмін зараз відбувається з бойовиками “ДНР” під Горлівкою в районі КПП “Майорськ”.
За процесом спостерігають співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила в своєму Telegram-каналі, що “в ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян за формулою “всіх на всіх” в першій локації – КПВВ “Майорськ”.
“Загалом, сьогодні на підконтрольну територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей”, – наголосила Денісова.
Зокрема, з тимчасово окупованої території Донецької області повинні бути повернуті 9 громадян України. Серед них – військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов. Він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року.
“Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку”, – додала Денісова.
- 8 квітня у форматі відеоконференції відбулися переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) по Донбасу. Сторони домовилися стосовно дати нового обміну утримуваними особами.
- 11 березня Тристороння контактна група на засіданні в Мінську домовилася про створення “Консультаційної ради” — органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.
- Документ був підписаний головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, який, за словами дипломата Романа Безсмертного, не мав на це повноважень, і експрезидентом України Леонідом Кучмою.