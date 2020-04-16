На Донбасі розпочався обмін утримуваними особами між українською стороною і бойовиками ОРДЛО. Київ розраховує звільнити з полону 19 українців.

Про це поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Після звільнення українці будуть направлені на обсервацію.

“Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію”, – зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається в рамках формату “всіх на всіх”.

В ОПУ наголосили, що нинішнє звільнення “демонструє дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в “нормандському форматі” в грудні 2019 року”.

“Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії. Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення”, – наголошується в повідомленні.

У свою чергу російське агентство “ТАСС” з посиланням на представника Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова повідомляє, що перший в 2020 році обмін зараз відбувається з бойовиками “ДНР” під Горлівкою в районі КПП “Майорськ”.

За процесом спостерігають співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Український омбудсмен Людмила Денісова підтвердила в своєму Telegram-каналі, що “в ці хвилини розпочався третій етап взаємного звільнення громадян за формулою “всіх на всіх” в першій локації – КПВВ “Майорськ”.

“Загалом, сьогодні на підконтрольну територію будуть повернуті 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей”, – наголосила Денісова.

Зокрема, з тимчасово окупованої території Донецької області повинні бути повернуті 9 громадян України. Серед них – військовослужбовець ЗСУ Віктор Шайдов. Він потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року.

“Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв’язку”, – додала Денісова.