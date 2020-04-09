У березні 2020 року на Донбасі загинули близько 20 мирних жителів. Це найвища кількість місячних втрат з вересня.

Про йдеться в доповіді ООН “Втрати серед цивільних осіб в Україні, пов’язані з конфліктом, березень 2020”.

У період з 1 по 31 березня 2020 Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 2 випадки загибелі та 17 випадків поранення цивільних осіб на Донбасі.

“Це на 280% більше, ніж в лютому 2020 (один загиблий і четверо поранених). Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень і лютий 2020 разом узяті (двоє загиблих та 15 поранених), і найвища кількість місячних втрат з вересня 2019 роки (двоє загиблих і 22 поранених)”, — йдеться в доповіді.

В результаті артилерійських обстрілів та обстрілів зі стрілецької зброї та легкого озброєння один чоловік та одна жінка загинули. П’ять чоловіків, чотири жінки, один хлопчик та одна дівчинка були поранені. Це сталося на території, контрольованій самопроголошеної “ДНР”. Дві жінки та один чоловік були поранені на території Донецької області, яку контролює уряд.

В результаті мінних інцидентів дві жінки та один чоловік були поранені на території, контрольованій самопроголошеною “ЛНР”.

Велика частина випадків загибелі або поранення цивільних осіб в результаті обстрілів була зафіксована в трьох місцях Донецької області: Горлівка і Зайцеве; західна частина Донецька і населені пункти на захід від нього (Красногорівка, Мар’їнка, Олександрівка, Старомихайловка і Сигнальне) та Докучаєвськ.

Загалом за весь час конфлікту (з квітня 2014 роки) ООН зафіксувала 3353 випадків загибелі мирних громадян, включно з 298 загиблими на борту рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” 17 липня 2014 року. Кількість випадків поранення цивільних осіб, пов’язаних з конфліктом, оцінюється в більш ніж 7000.