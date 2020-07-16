Про це повідомила прес-служба СБУ.
Уточнюється, що міна НВУ-П “Охота”, яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, була знайдена біля селища Новотошківське.
За інформацією української спецслужби, пристрій являв потенційну загрозу для місцевого цивільного населення.
“НВУ-П “Охота” є комплектом з п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через встановлені на місцевості сейсмічні датчики. Радіус ураження від центру установки блоку управління становить 30 метрів”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що міна була вилучена в якості речового доказу. У справі відкрито кримінальне провадження за статтею “порушення законів і звичаїв війни”.
Співробітники СБУ намагаються встановити людей, причетних до установки міни.
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