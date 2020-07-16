Співробітники Служби безпеки України знайшли на Донбасі міну масового ураження, яку виробляють тільки в Росії.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Уточнюється, що міна НВУ-П “Охота”, яка заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, була знайдена біля селища Новотошківське.

За інформацією української спецслужби, пристрій являв потенційну загрозу для місцевого цивільного населення.

“НВУ-П “Охота” є комплектом з п’яти протипіхотних мін, які приводяться в дію під час реєстрації руху людини через встановлені на місцевості сейсмічні датчики. Радіус ураження від центру установки блоку управління становить 30 метрів”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що міна була вилучена в якості речового доказу. У справі відкрито кримінальне провадження за статтею “порушення законів і звичаїв війни”.

Співробітники СБУ намагаються встановити людей, причетних до установки міни.