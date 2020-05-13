Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупанти обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися біля Павлополя, двічі поблизу Старогнатівки, біля Опитного, Кримського та поруч з Луганським.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – зазначили в штабі.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Від початку поточної доби, 13 травня, біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає.