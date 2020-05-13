Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупанти обстріляли наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися біля Павлополя, двічі поблизу Старогнатівки, біля Опитного, Кримського та поруч з Луганським.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – зазначили в штабі.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Від початку поточної доби, 13 травня, біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає.

 