Протягом минулої доби, 10 червня, бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранено двох військовослужбовців. Ще одного українського військового поранено сьогодні зранку.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували неподалік Павлополя, поблизу населених пунктів Тарамчук, Авдіївка, Мар’їнка, біля Луганського, Хутора Вільного, Троїцького та Попасної.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 10 червня, наші воїни знищили двох російських окупантів.

Від початку поточної доби 11 червня бойовики зі снайперської зброї обстріляли опорні пункти ООС неподалік Чармалика. Міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем бойовики двічі застосували біля Мар’їнки, а ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю — поблизу Новотроїцького. Поранення отримав один український військовий.