Про це повідомляє прес-центр ООС.
Всього за добу противник 12 раз порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів і інше стрілецьку зброю.
Тричі з гранатометів велися обстріли біля населеного пункту Новотроїцьке в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Ще дев’ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поблизу Травневе, Новотошківське, неподалік с Миронівським, поблизу Луганського і Зайцевого.
Біля Новозванівки зафіксована робота снайперської гвинтівки. А біля Горіхового зареєстрували два обстріли, при цьому противник випустив 19 мін.
“Вчора, 16 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає”, – повідомили в штабі.
- 15 січня через обстріли бойовиків на Донбасі загинув український захисник.