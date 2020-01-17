У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. В результаті один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Всього за добу противник 12 раз порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, кулемети великих калібрів і інше стрілецьку зброю.

Тричі з гранатометів велися обстріли біля населеного пункту Новотроїцьке в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Ще дев’ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: поблизу Травневе, Новотошківське, неподалік с Миронівським, поблизу Луганського і Зайцевого.

Біля Новозванівки зафіксована робота снайперської гвинтівки. А біля Горіхового зареєстрували два обстріли, при цьому противник випустив 19 мін.

“Вчора, 16 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає”, – повідомили в штабі.