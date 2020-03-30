У зоні бойових дій на Донбасі від снайперської кулі загинув український боєць.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил.

“На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній з позицій в Донецькій області від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, в Луганській області в результаті обстрілу з заборонених мінських домовленостей мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник. Його доставили в госпіталь евакуаційної технікою, стан здоров’я пораненого задовільний. Для придушення вогню противника застосовувалося наявне озброєння, втрати противника уточнюються.