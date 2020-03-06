На Донбасі один український військовослужбовець загинув і троє отримали травми в результаті підриву бойової машини піхоти (БМП) на невідомому вибуховому пристрої.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Підрив БМП стався біля населеного пункту Кримське (Луганська область).

“Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми”, – сказано в повідомленні.

Всіх постраждалих оперативно доставили в військово-медичні заклади, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Командування Об’єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця.