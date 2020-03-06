Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Підрив БМП стався біля населеного пункту Кримське (Луганська область).
“Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми”, – сказано в повідомленні.
Всіх постраждалих оперативно доставили в військово-медичні заклади, де їм надається кваліфікована медична допомога.
Командування Об’єднаних сил висловило глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця.
- На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойові травми.
- 2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.