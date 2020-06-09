Під Авдіївкою в Донецькій області підірвався автомобіль "Спартан" Збройних сил України. Поранення отримали 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Інцидент стався сьогодні вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім в колоні.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури “Авдіївський коксохімічний завод” останній в колоні автомобіль “Спартан” підірвався на невстановленому вибуховому пристрої”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею “терористичний акт”.