Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Інцидент стався сьогодні вранці. Автомобіль з українськими військовими рухався останнім в колоні.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури “Авдіївський коксохімічний завод” останній в колоні автомобіль “Спартан” підірвався на невстановленому вибуховому пристрої”, – йдеться в повідомленні.
Фото: Офіс Генерального прокурора
Пораненим військовослужбовцям надали медичну допомогу. Розпочато розслідування за статтею “терористичний акт”.
- За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого поранення отримав один український військовий.