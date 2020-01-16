15 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 24-річний солдат Олексій Кучкін. Йому в голову вистрілив снайпер.

Про це повідомили на сторінці у Facebook 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

У повідомленні сказано, що боєць отримав кульове поранення в голову в результаті обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове.

Загиблий, Олексій Кучкін, був старшим стрільцем механізованого батальйону.

Також зазначено, що в момент пострілу Олексій був у спеціальних захисних елементах одягу, а снайпер поцілив йому в обличчя.

“Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши до лікарні, однак,на жаль, дива не сталося. Оборонець помер…”, – зазначили його колеги.

Також повідомляється, що Олексію було 24 роки, три з яких він служив у Збройних силах України. Він родом з Харківської області.

“Хлопець був справжнім патріотом. Відповідально та чесно захищав рідну країну від окупанта. Лише місяць тому одружився. Від першого шлюбу має синочка-школярика”, – написали в повідомленні.