Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє комунальне підприємство “Оберіг” Херсонської обласної ради.
Нагадаємо, протягом 8 березня бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.
“І знову Херсонська область в плачі, знову втратила свого сина. 08.03.2020 року в бою загинув Черних Євген Сергійович, 1991 року народження, родом з с. Райське, Н.Каховка. Євген служив в 57-й ОМПБр. Висловлюємо щирі співчуття батькам ! Вічна пам’ять! Царство небесне герою!”, – йдеться в повідомленні.
Фото: “Цензор.нет”
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
- На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення, ще двоє – бойові травми.
- 2 березня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.