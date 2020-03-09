Вчора, 8 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій області в результаті смертельних поранень, отриманих під час попадання протитанкової керованої ракети в вантажну машину, загинув Євген Сергійович Черних.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє комунальне підприємство “Оберіг” Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, протягом 8 березня бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення і один – бойове ураження.

“І знову Херсонська область в плачі, знову втратила свого сина. 08.03.2020 року в бою загинув Черних Євген Сергійович, 1991 року народження, родом з с. Райське, Н.Каховка. Євген служив в 57-й ОМПБр. Висловлюємо щирі співчуття батькам ! Вічна пам’ять! Царство небесне герою!”, – йдеться в повідомленні.

Фото: “Цензор.нет”

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.