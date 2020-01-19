Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил (ООС).
18 січня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював із заборонених мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП і іншої стрілецької зброї.
Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;
поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 16 пострілів і озброєння БМП-1;
неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;
в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
З мінометів калібру 120 мм – 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Орехово, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.
З початком нової доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.
- Ранее сообщалось, что 18 января на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения 8 украинских военнослужащих.