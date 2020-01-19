18 січня в зоні проведення бойових дій на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил (ООС).

18 січня проросійські бойовики шість разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював із заборонених мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП і іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета – 16 пострілів і озброєння БМП-1;

неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

З мінометів калібру 120 мм – 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Орехово, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

З початком нової доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.