Упродовж минулої доби, 20 квітня, бойовики 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил: по оборонцях Авдіївки, позиції біля Тарамчука, проти захисників Опитного та Пісків, неподалік Гнутового, поруч з Мар’їнкою.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.

Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

У другий половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв наші опорні пункти – з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження”, – повідомили у штабі.

За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили.