Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил: по оборонцях Авдіївки, позиції біля Тарамчука, проти захисників Опитного та Пісків, неподалік Гнутового, поруч з Мар’їнкою.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації вдалися до чотирьох обстрілів.
Так, окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Шуми, а по захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.
У другий половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв наші опорні пункти – з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів 20 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще троє воїнів отримали поранення, один зазнав бойового ураження”, – повідомили у штабі.
За попередніми даними розвідки, 20 квітня українські військовослужбовці знищили одного окупанта та щонайменше трьох поранили.
- Раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.