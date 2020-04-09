Про це повідомляє прес–служба штабу Операції об’єднаних сил в Facebook.

За інформацією штабу, сили окупантів використовували проти українських військових великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

“На жаль, під час бою один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, не сумісне з життям… Окупантів чекає заслужене покарання“, – сказано в повідомленні.

Також наголошується, що українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь для того, щоб придушити активність супротивника.