Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил в Facebook.

За інформацією штабу, сили окупантів використовували проти українських військових великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

На жаль, під час  бою один військовослужбовець Збройних сил України отримав осколкове поранення, не сумісне з життям Окупантів чекає заслужене покарання, сказано в повідомленні.

Також  наголошується, що українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь для того, щоб придушити активність супротивника.

  • Російсько-окупаційні війська обстріляли селище Верхньоторецьке (Донецька область), яке розташоване неподалік від лінії розмежування. В результаті була поранена місцева мешканка.