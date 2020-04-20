В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

“Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за минулу добу бойовики терористичних організацій три рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

Два обстріли було зафіксовано в районі населених пунктів Новоолександрівка і Південне, ще одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків відбулося в районі Мар’їнки.