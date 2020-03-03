Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 3 березня загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

“Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, крупнокалібернихй кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще чотири наших захисники отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

чотири рази недалеко від Широкино – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 хв, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

недалеко від Зайцевого – з підствольного гранатомета;

поруч з Лебединським – з міномета калібру 82 мм.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” біля Луганського противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У штабі також запевнили, що на трьох ділянках розведення ситуація залишається стабільною, і триває режим “Тиша”.