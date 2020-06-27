З початку 27 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє командування ООС в Facebook.

Сьогодні окупанти 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів і великокаліберних кулеметів.

Під ворожі обстріли потрапляли позиції українських військових в районі Водяного, Авдіївки, Гранітного, Мар’їнки і Світлодарська.

Поблизу Старогнатівки двоє військових підірвалися на невідомому боєприпасі, один з них помер від множинних осколкових поранень. Другого потерпілого госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що ще один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар’їнки.

За оцінками штабу ООС, ситуація в зоні бойових дій залишаються контрольованою.