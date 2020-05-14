Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного, по околицях Старогнатівки, поблизу Кримського, по околицях Оріхового, біля Катеринівки.

“Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям”, – повідомили в штабі.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Бойовики стріляли біля Авдіївки, неподалік населеного пункту Верхньоторецьке, біля Зайцевото та Хутора Вільного.