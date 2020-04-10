Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий та ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

“09 квітня збройні формування Російської Федерації здійснили 21 обстріл позицій Об’єднаних сил, дев’ять з яких – із застосуванням мінометів 120-го і 82-го калібру, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення”, – йдеться у повідомленні.

Бойовики також по опорних пунктах ОС відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що противник відкривав вогонь по оборонних пунктах біля Павлополя, Водяного, Красногорівки, Новомихайлівки, Авдіївки, в районі сіл Пищевик та Старогнатівка, Богданівка.

Також нараховано 38 мін, які були випущені бойовиками поблизу Оріхового. Крім того, обстріли зафіксовано біля населених пунктів Хутір Вільний, Новолуганське, Новоолександрівка і Попасна. Загалом на цих ділянках противник випустив 18 мін.

“У районі Кримського російські окупанти двічі обстріляли наші позиції з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї. Поруч з Новгородським проти підрозділу Об’єднаних сил окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс”, – додали у штабі.

Внаслідок ворожих обстрілів вчора загинув один український герой, двоє наших захисників отримали поранення.