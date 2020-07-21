Протягом минулої доби на Донбасі бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики атакували позиції українських військових з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано поблизу Миронівського, Шумів, Оріхового, Новотошківського, Причепилівки, Попасної та Луганського. Також обстріли фіксували неподалік Мар’їнки, Старогнатівки, Павлополя, Широкиного, Кам’янки, Гнутового, Водяного та Опитного.

“За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль загинув один український військовослужбовець, ще один воїн – отримав поранення”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації активності не проявляли.