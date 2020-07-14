Бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого троє українських військових загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані поблизу Сартани, Водяного, Авдіївки, Пищевика, Кам’янки, Славного, Первомайського.

Також обстріли фіксували неподалік Луганського, Кримського та Оріхового, а також поруч з Хутором Вільний та Майорським.

Крім того, бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте випустивши 1 міну калібру 120 мм.

“Загалом, за минулу добу, на превеликий жаль, троє наших мужніх захисників загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування”, – повідомили у штабі.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Втрат за поточну добу серед українських захисників захисників немає.