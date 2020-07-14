Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Обстріли зафіксовані поблизу Сартани, Водяного, Авдіївки, Пищевика, Кам’янки, Славного, Первомайського.
Також обстріли фіксували неподалік Луганського, Кримського та Оріхового, а також поруч з Хутором Вільний та Майорським.
Крім того, бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте випустивши 1 міну калібру 120 мм.
“Загалом, за минулу добу, на превеликий жаль, троє наших мужніх захисників загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування”, – повідомили у штабі.
З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Втрат за поточну добу серед українських захисників захисників немає.
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