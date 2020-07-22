Про це сказано в тижневому звіті ОБСЄ в Україні.

“У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою”, – сказано в повідомленні.

При цьому стверджується, що вибух поряд з патрулем моніторингової місії стався в районі населеного пункту Залізне.

“В результаті дії перешкод сигналу команда СММ втратила просторовий контроль над одним зі своїх безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який пролітав над ділянкою розведення сил і засобів в районі Золотого. Поблизу Чермалика та Піщаного в Донецькій області, за оцінкою, в напрямку міні-БПЛА СММ стріляли зі стрілецької зброї”, – йдеться в звіті.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях зафіксовано озброєння бойовиків, розміщене з порушеннями необхідних ліній відведення.