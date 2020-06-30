Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
Уточнюється, що єдиним контрольно-пропускним пунктом на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі, який в даний момент працює, є “Станиця Луганська”.
При цьому на КПВВ “Станиця Луганська” громадян пропускають щодня в пішому порядку на вхід до контрольованої території з 07:00 до 20:00 і в сторону тимчасово окупованій території – з 07:00 до 18:00.
Повідомляється, що за минулу добу контрольно-пропускний пункт перетнули 800 людей.
Пропускні пункти “Гнутове” і “Майорське” на даний момент зачинені.
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