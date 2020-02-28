Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- поруч з Водяним — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли, а саме:
- неподалік Новотошківського — з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
- в районі населеного пункту Оріхове — з 120-мм міномета ворог випустив 6 мин.
“Сьогодні, 28 лютого, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили в штабі.
- 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів двоє українців отримали поранення, ще один — загинув.
- 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український боєць загинув, ще один отримав поранення.