Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

  • поруч з Водяним — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли, а саме:

  • неподалік Новотошківського — з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;
  • в районі населеного пункту Оріхове — з 120-мм міномета ворог випустив 6 мин.

“Сьогодні, 28 лютого, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили в штабі.

  • 26 лютого, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів двоє українців отримали поранення, ще один — загинув.
  • 27 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український боєць загинув, ще один отримав поранення.