Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Два обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поруч з Водяним — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив два обстріли, а саме:

неподалік Новотошківського — з великокаліберних кулеметів, а також по наших позиціях вівся снайперський вогонь;

в районі населеного пункту Оріхове — з 120-мм міномета ворог випустив 6 мин.

“Сьогодні, 28 лютого, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили в штабі.