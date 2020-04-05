Проросійські бойовики з початку 5 квітня вже 8 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого був поранений український військовий.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил в Facebook.

За даними штабу, сьогодні бойовики відкривали вогонь по українським укріпленням з мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під ворожий обстріл потрапляли позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кам’янка, Гнутове, Авдіївка, Старогнатівка, Хутір Вольний і Кримське.

“Сьогодні в результаті ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою потерпілого воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу”, – розповіли в штабі.