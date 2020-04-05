Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил в Facebook.
За даними штабу, сьогодні бойовики відкривали вогонь по українським укріпленням з мінометів 82-го і 120-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Під ворожий обстріл потрапляли позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кам’янка, Гнутове, Авдіївка, Старогнатівка, Хутір Вольний і Кримське.
“Сьогодні в результаті ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Евакуаційною технікою потерпілого воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали належну медичну допомогу”, – розповіли в штабі.
- 4 березня російсько-окупаційні війська сьогодні обстріляли селище Верхньоторецьке (Донецька область), яке розташоване неподалік від лінії розмежування. В результаті була поранена місцева мешканка.