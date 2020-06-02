Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
“2 червня російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об’єднаних сил. Поблизу населеного пункту Мар’їнка кулею снайпера був поранений український військовослужбовець. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що подібні дії російських окупантів в черговий раз підтверджують, що противник спеціально порушує режим припинення вогню.
“Підрозділи Об’єднаних сил дали окупантам гідну відповідь з наявного озброєння. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
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