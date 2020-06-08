Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
Уточнюється, що від початку поточної доби російські військові на Донбасі порушили режим припинення вогню вже 8 разів, в результаті чого поранення отримав український військовий.
“Йому надали належну медичну допомогу і доставили у військовий лікувальний заклад. Стан здоров’я нашого захисника задовільний”, – сказано в повідомленні.
Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї на Луганському напрямку біля населеного пункту Новолуганське, а біля Новоолександрівки окупанти вели обстріл з гранатометів.
Крім того, терористи обстрілювали українських військових в районах населених пунктів Богданівка і Горіхове.
Відзначається, що бійці Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.