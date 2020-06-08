На Донбассе в результате обстрела боевиков получил ранение украинский военный.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Уточнюється, що від початку поточної доби російські військові на Донбасі порушили режим припинення вогню вже 8 разів, в результаті чого поранення отримав український військовий.

“Йому надали належну медичну допомогу і доставили у військовий лікувальний заклад. Стан здоров’я нашого захисника задовільний”, – сказано в повідомленні.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї на Луганському напрямку біля населеного пункту Новолуганське, а біля Новоолександрівки окупанти вели обстріл з гранатометів.

Крім того, терористи обстрілювали українських військових в районах населених пунктів Богданівка і Горіхове.

Відзначається, що бійці Об’єднаних сил були змушені відкрити вогонь у відповідь.