В результаті обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовий.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Уточнюється, що російські війська тричі обстрілювали позиції українських військових в районі населеного пункту Хутір Вольний. При цьому використовувалися гранатомети, міномети і кулемети.

Крім того, бойовики також здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і стрілецької зброї позицій українського військових у Горіхового, Новозванівки і Новотошківского.

Також окупанти випустили по позиціях українських військових керовану ракету в районі населеного пункту Широкино і порушували режим припинення вогню поблизу Попасної і Катеринівки.

Відзначається, що під час обстрілу був поранений один український військовий.