Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Уточнюється, що російські війська тричі обстрілювали позиції українських військових в районі населеного пункту Хутір Вольний. При цьому використовувалися гранатомети, міномети і кулемети.
Крім того, бойовики також здійснювали обстріли з артилерії, мінометів і стрілецької зброї позицій українського військових у Горіхового, Новозванівки і Новотошківского.
Також окупанти випустили по позиціях українських військових керовану ракету в районі населеного пункту Широкино і порушували режим припинення вогню поблизу Попасної і Катеринівки.
Відзначається, що під час обстрілу був поранений один український військовий.
- 13 червня в результаті обстрілу на Сході України загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.