Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
Уточнюється, що з початку доби бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.
Позиції українських військових обстрілювали з артилерійських систем 120 мм 122 мм калібру, мінометів, кулеметів і гранатометів.
Бойовики обстрілювали бійців Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Катеринівка, Хутір Вольний і Шумел.
“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Він був оперативно доставлений до лікувального закладу і йому надається необхідна медична допомога”, – сказано в повідомленні.
- У суботу, 13 червня, у зоні проведення операції Об’єднаних сил від мінно-вибухової травми загинув прапорщик 30-ої окремої механізованої бригади (ОМБр) Леонід Добрянський.