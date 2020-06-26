В результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець.

Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Уточнюється, що з початку доби бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Позиції українських військових обстрілювали з артилерійських систем 120 мм 122 мм калібру, мінометів, кулеметів і гранатометів.

Бойовики обстрілювали бійців Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Катеринівка, Хутір Вольний і Шумел.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Він був оперативно доставлений до лікувального закладу і йому надається необхідна медична допомога”, – сказано в повідомленні.