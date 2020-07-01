Про це повідомила пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
Уточнюється, що з початку доби російські бойовики на Донбасі чотири рази порушували режим припинення вогню.
У районі відповідальності угруповання “Північ” противник обстрілював позиції українських військових в районах населених пунктів Травневе й Оріхове з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
Також терористи здійснювали обстріли українських Об’єднаних сил біля населених пунктів Піски і Авдіївка на Донецькому напрямку з мінометів і автоматичних гранатометів, які заборонені мінських угодами, а також зі стрілецької зброї.
- 28 червня в зоні бойових дій на Донбасі українські військові знищили двох окупантів і ще одного поранили.