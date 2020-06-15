Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.
Українські підрозділи були змушені реагувати, тому прицільним вогнем вони подавили активність супротивника. За даними розвідки, один з бойовиків був ліквідований.
“З початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає”, – повідомили в штабі ООС.
- 13 червня в результаті обстрілу на Сході України загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.