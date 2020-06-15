За минулу добу, 14 червня, на Донбасі один український воїн отримав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За минулу добу незаконні збройні формування Російської Федерації 15 раз порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Українські підрозділи були змушені реагувати, тому прицільним вогнем вони подавили активність супротивника. За даними розвідки, один з бойовиків був ліквідований.

“З початку поточної доби окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед українських захисників немає”, – повідомили в штабі ООС.