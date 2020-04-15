Бойовики протягом минулої доби дев’ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє бійців отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.

Проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.

Поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували проти українських військовослужбовців ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Увечері противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших позиціях в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.

“Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження”, – наголосили у штабі.