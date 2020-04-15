Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі обстріли минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Так, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил біля Авдіївки, Пісків та Павлополя.
Проти оборонців Красногорівки ворог використав станкові протитанкові гранатомети.
Поруч з Новомихайлівкою російські найманці застосували проти українських військовослужбовців ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Увечері противник вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших позиціях в районі населених пунктів Старогнатівка, Тарамчук і Кам’янка.
“Внаслідок ворожих обстрілів вчора двоє наших героїв отримали поранення, один воїн зазнав бойового ураження”, – наголосили у штабі.
- В результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.