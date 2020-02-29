Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 29 лютого, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил, які знаходяться неподалік контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, – сказано в повідомленні.
У штабі уточнили, що окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинали значна кількість цивільних осіб. Зараз пропуск через КПВВ тимчасово призупинено.
“Наразі здійснення пропуску через КПВВ “Мар’їнка” тимчасово припинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням командувача Об’єднаних сил введено режим “червоний” до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює у звичному режимі”, – зазначається в повідомленні.
- За минулу добу, 28 лютого, проросійські бойовики вісім разів відкривали вогонь. В результаті обстрілів поранено українського військового.
- 18 лютого під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.