Сьогодні російсько-окупаційні війська відкрили вогонь неподалік від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка", в результаті чого були поранені двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 29 лютого, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил, які знаходяться неподалік контрольного пункту в’їзду-виїзду “Мар’їнка”, – сказано в повідомленні.

У штабі уточнили, що окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинали значна кількість цивільних осіб. Зараз пропуск через КПВВ тимчасово призупинено.

“Наразі здійснення пропуску через КПВВ “Мар’їнка” тимчасово припинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням командувача Об’єднаних сил введено режим “червоний” до окремого розпорядження. Решта КПВВ працює у звичному режимі”, – зазначається в повідомленні.