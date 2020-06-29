Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Уточнюється, що окупанти здійснили обстріл позицій українських військових зі стрілецької зброї, станкових гранатометів і мінометів калібру 120 мм в районі населеного пункту Кримське.
В результаті двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.
“Евакуаційною технікою воїнів доставили в військово-медичний заклад, де їм була оперативно надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених задовільний”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що українські військові змушені були відкрити вогонь у відповідь.
- 13 червня в результаті обстрілу на Сході України загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.