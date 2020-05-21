Про це повідомили у штабі ООС.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Обстріли були зафіксовані неподалік Павлополя, Пісків, Старогнатівки, Кам’янки, Богданівки, Красногорівки, Оріхового, Шумів, Південного, Мар’їнки, Новоолександрівки та Кримського.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби, 21 травня, неподалік Богданівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.

“На усі обстріли наші підрозділи дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність”, – зазначили у штабі.